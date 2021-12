‘Groene OK’ moet meer afval uit operatiekamers Martini Ziekenhuis laten recyclen

nieuws

Foto: Martini Ziekenhuis

Omdat maar liefst 7 procent van de landelijke CO2-uitstoot in Nederland afkomstig is uit de zorgsector, probeert het Martini Ziekenhuis stappen te zetten om te verduurzamen. Sinds kort zet het ziekenhuis, onder meer op de operatiekamers, ‘Green Teams’ in. Zij moeten zorgen voor een ‘groener’ Martini.

De Green Teams bestaan uit een aantal zorgmedewerkers, die allemaal een specialisme hebben en werken aan verduurzaming hiervan. Één van de Green Teams in het Martini Ziekenhuis is de ‘Groene OK’. Daar worden veel wegwerpartikelen gebruikt, maar gelden tegelijkertijd strenge hygiëne-eisen.

‘Een ingreep op de OK brengt veel afval met zich mee. Per patiënt soms wel zes vuilniszakken vol,’ zo stelt anesthesiemedewerker Pieter Doldersum, in een artikel op de website van het ziekenhuis. ‘We zijn bezig met het scheiden van afval zoals medicijnen, kunststof, papier en karton en plastic zodat alles wat te recyclen is hergebruikt kan worden.’

De Green Teams zamelen onder meer buitenverpakkingen van steriele instrumentensets in. Doldersum,: “De verpakkingen zijn gemaakt van 100% kunststof en zijn daardoor volledig te recyclen. Dit afval wordt in ovens verbrand en verwerkt tot granulaat, wat uiteindelijk weer de basisgrondstof is.”