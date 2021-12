GRC krijgt juridische hulp na schenken alcohol aan minderjarigen

nieuws

Foto Andor Heij. GRC Groningen

De Groninger advocaat Niek Heidanus en zijn collega Anna Kwint willen de voetbalclub GRC Groningen juridisch bijstaan. GRC kreeg een boete van 1360 euro vanwege het schenken van alcohol aan minderjarigen.

De club werd betrapt door handhaving toen twee 17-jarige stagiaires een biertje bestelden en die ook kregen. GRC legt zich niet neer bij de veroordeling en stapt waarschijnlijk naar de Raad van State.

De club kan daarbij hulp krijgen “Dat vv GRC door de rechtbank is veroordeeld is curieus en principieel onjuist. De inzet van mysterie quests is onrechtmatig. Ik zie mogelijkheden voor een succesvol beroep”, aldus Heidanus op Twitter. Hij wil het vonnis kosteloos gaan aanvechten.

GRC was niet de enige club die betrapt werd op het schenken van alcohol aan minderjarigen. Ook tien andere Groninger clubs waren de klos.