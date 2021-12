Grafsteen Gerbrand Bakker teruggeplaatst op Zuiderbegraafplaats

nieuws

Foto: Hardscarf via WikiMedia Commons (CC 4.0)

De grafsteen van Gerbrand Bakker wordt dinsdag teruggeplaatst. Bakker was onder meer Rector Magnificus van de universiteit van Groningen in 1821 en 1822.

Hij overleed in 1828. De plaats van zijn graf was lange tijd onbekend. Henk Bakker, stadsgids, rondleider en onderzoeker van begraafplaatsen, vond het graf terug op de Zuiderbegraafplaats aan de Hereweg. De grafsteen lag diep onder de grond en was nog in goede staat.

Door financiële acties van de gemeente Groningen en bewoners van de Gerbrand Bakkerstraat werd restauratie van het graf mogelijk gemaakt.