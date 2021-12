Goedkoopst benzine tanken deden Stadjes dit jaar aan de Ulgersmaweg

nieuws

Foto via Google Maps - Streetview

De Esso Express aan de Ulgersmaweg in Groningen kende dit jaar de laagste gemiddelde benzineprijs van de gemeente Groningen. Met een gemiddelde prijs van 1,681 euro voor een liter benzine lag de prijs hier lager dan bij tankstations in bijna alle andere Nederlandse provincies.

In de gemeente Groningen was, na de Esso aan de Ulgersmaweg, het tankstation van de Marko aan het Kattegat de goedkoopste pomp voor benzine. Fieten Olie aan de Stettinweg volgde op een derde plaats. De Tango in Hoogkerk stond op plek vier in de Stad.

MultiTankcard hield een onderzoek bij meer dan 4000 pomphouders in Nederland. Daaruit bleek dat Groningen als provincie gemiddeld de laagste benzineprijzen van Nederland kende. Het Sakko-tankstation van de familie Sietsema uit Uithuizen was zelfs de goedkoopste van Nederland, met een gemiddelde literprijs van 1.6552 euro voor E5 of E10.