GGD verruimt openingstijden om versneld te kunnen boosteren

Bron: OOG Radio & Televisie

De boostercampagne is volop aan de gang, aldus de GGD Groningen. Om elke 18-plusser vóór eind januari de kans te bieden voor een boosterprik, worden de openingstijden verruimd.

Bij Hanza Plaza aan de Osloweg in Groningen kunnen mensen vanaf maandag 20 december van 09.00 ’s morgens tot 21.00 uur ’s avonds terecht voor een boosterprik en voor een eerste, tweede of derde prik.

Verder komen er locaties bij in Scheemda en Appingedam. Deze twee locaties, en die in Zuidhorn, zijn tot 17.00 uur open. Door de diverse verruimingen kan GGD Groningen per dag 9.800 prikken zetten. GGD gaat ook nog vóór de kerstdagen bij dertig zorginstellingen langs om kwetsbare mensen te boosteren.