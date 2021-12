GGD Groningen opent vaccinatielocatie Hanze Plaza voor boosterprikken

nieuws

Bron: OOG Radio & Televisie

Vanaf 8 december a.s. is het mogelijk om een boosterprik tegen corona te halen bij de nieuwe vaccinatielocatie Hanze Plaza in Groningen.

GGD Groningen gaat op deze locatie boostervaccinaties geven. Allereerst zijn de 80-plussers aan de beurt. Deze mensen krijgen bovenop de vaccinatie die zij eerder kregen nog een vaccin. Deze booster moet de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames op hoog niveau houden.

80-plussers krijgen op volgorde van leeftijdsjaren de gelegenheid om een afspraak te maken voor deze vaccinatie. Binnenkort zijn de 70-plussers en 60-plussers aan de beurt (ook weer van oud naar jong). Ook zorgmedewerkers en bewoners van zorginstellingen komen in aanmerking voor de booster.

Het streven is dat de 60-plussers rond de jaarwisseling de gelegenheid hebben gehad een boosterprik te komen halen. Vervolgens komen de 60-minners aan de beurt. Hanze Plaza GGD Groningen vaccineert op Hanze Plaza alleen met de boosterprik. Deze vaccinatie kan men alleen op afspraak krijgen.