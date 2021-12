GGD: ‘Ga voor boosterprik naar Hanze Plaza, niet naar het Hanzeplein!’

nieuws

Foto via Google Maps - Streetview

Onder Groningers die een afspraak hebben voor een boosterprik in de Stad lijkt in de afgelopen week verwarring te zijn ontstaan over waar ze precies moeten zijn. Dat laat de GGD in Groningen woensdagavond weten.

Hanze Plaza werd vorige week in gebruik genomen als nieuwe locatie voor boostervaccinaties. Deze priklocatie zit echter niet aan het Hanzeplein (het hoofdkantoor van de GGD Groningen, tegenover het ziekenhuis), maar in Hanze Plaza, gevestigd aan de Protonstraat op bedrijventerrein Hoendiep.

GGD Groningen vaccineert op Hanze Plaza alleen met de boosterprik. Alle andere coronavaccinaties (de eerste, tweede of de derde prik voor mensen met een ernstige afweerstoornis) geeft de GGD op andere vaccinatielocaties in Groningen. Voor de gemeente Groningen is dat aan de Osloweg 55.