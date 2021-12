GGD breidt testcapaciteit in Stad uit

nieuws

Sneltest corona

De GGD Groningen breidt de testcapaciteit in Stad uit. De komende week worden er twee nieuwe locaties geopend.

Op dit moment kan de GGD per dag 3.600 testen afnemen. Door de uitbreiding gaat de capaciteit omhoog naar ruim 4.000 testen per dag. In de stad komen er testlocaties aan de Neutronstraat en het Damsterplein. De locatie aan de Neutronstraat opent op 3 december, die aan het Damsterplein op 7 december. Met de nieuwe locaties wordt er een alternatief geboden voor de locatie aan de Europaweg, die vanwege verkeersmaatregelen soms lastiger is te bereiken.

Ook in de provincie wordt de testcapaciteit uitgebreid. In Veendam komt er een testlocatie aan de Zwaaikom. In Stadskanaal wordt de huidige testlocatie verhuist naar de Tinnegieter. Met de aanpassingen denkt de GGD tegemoet te komen aan de grote vraag naar testmogelijkheden.