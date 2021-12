GGD: Afgelopen week iets meer positieve tests in Groningen; ‘maximale versnelling’ leidt tot 45.000 boosterprikken

nieuws

Bron: OOG Radio & Televisie

Van de 10.885 coronatests die de GGD Groningen in de afgelopen week registreerde, was iets meer dan 21 procent positief. Dat maakte de gezondheidsdienst woensdagmiddag bekend.De Groninger GGD schaalde het aantal vaccinaties op tot iets meer dan 47.000 prikken in één week, ruim vijftig procent meer dan in de week ervoor (week 50).

Hoewel het absolute aantal coronabesmettingen in Groningen aanzienlijk terugliep ten opzichte van de voorgaande week (van 2.253 infecties in week 50, naar 2.051 in de week erna), nam het percentage positieve testuitslagen van alle afgenomen test juist iets toe (van 20,9 procent positief naar 21,1 procent positief).

De besmettingsgraad in de regio Groningen komt, met deze cijfers, uit op 401 gevallen per 100.000 inwoners, minder dan het landelijke gemiddelde (483 per 100.000 inwoners). De gemeente Westerwolde kende, met 591 infecties per 100.000 inwoners, de meeste besmettingen per hoofd van de bevolking. Het aantal ziekenhuisopnames is niet veranderd en blijft 54,5 per 1.000.000 inwoners over de gehele provincie.

Maximale versnelling boostercampagne

Het opschroeven van de boostercampagne in Groningen naar de ‘maximale versnelling‘ resulteerde in de afgelopen week in 45.000 pepprikken. Daarnaast zette de gezondheidsdienst ongeveer 2.000 ‘reguliere’ coronavaccinaties (eerste of tweede prik). De 47.000 gezette vaccins brengt het totale aantal prikken wat nu in Groningen is gezet op 828.000. Bijna 100.000 daarvan zijn boosterprikken.