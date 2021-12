Gewurgd konijn gevonden in Roege Bos

nieuws

Foto: Andre Hosper via Wikimedia Commons

Wandelaars in het Roege Bos hebben begin deze maand een gewurgd konijntje gevonden. De Dierenambulance en de oprichters van de Facebook-groep ‘Kat en Co vermist of gevonden in Groningen’ zijn op zoek naar getuigen en de mogelijke eigenaar van het dier.

Iemand heeft het dier hoogstwaarschijnlijk de nek omgedraaid. De twee eerder genoemde organisaties denken dat het dier mogelijk is gestolen uit een konijnenhok.

Het dier wordt omschreven als een jong, voornamelijk wit met wat zwart en lichtbruin konijntje. Het konijn is gevonden op 3 december van dit jaar in een vijver in het Roege Bos.

Als u weet van wie dit konijn geweest kan zijn, kunt u contact opnemen met de Groningse dierenambulance via dbh@dierenambulance-groningen.nl.