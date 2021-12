Gevonden lichaam is vermiste man uit Stad (22); geen aanwijzingen voor misdrijf

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Het lichaam wat de politie aan het einde van de donderdagochtend heeft gevonden aan de Marwixkade blijkt inderdaad dat van de vermiste 22-jarige man uit Groningen te zijn. Dat maakte de politie donderdagmiddag bekend.

Volgens de politie zijn geen aanwijzingen gevonden waaruit blijkt dat de man is overleden door een misdrijf. Bekend is dat de man maandagochtend even na 03.30 uur voor het laatst is gezien in de omgeving van de Brugstraat. Over de manier waarop de man daarna om het leven kwam, is niks bekend gemaakt door de politie.

De politie was een groot deel van de ochtend al aan het zoeken in het water aan de Marwixkade en aan het begin van de middag zijn er afzettingen geplaatst. Duikers hebben het lichaam kort na 14.00 uur uit het water gehaald.

De zoektocht naar de vermiste man is daarmee afgelopen. De politie vraagt iedereen die eerdere berichten over de vermissing heeft verspreid om deze te verwijderen.