nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling in een bus die op dinsdag 30 november rond 8.30/8.45 uur plaats vond.

Dat gebeurde in lijn 139 vanaf het hoofdstation naar Grootegast. Twee jongeren vielen een andere jongere lastig en mishandelden hem.

Beide verdachten waren met twee anderen ingestapt en verlieten bij de halte Metaallaan in Vinkhuizen de bus weer. Er zaten veel mensen in de bus en de politie hoopt dat die meer kunnen vertellen over het incident.