Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar getuigen van een straatroof in het plantsoen langs de Molukkenstraat in de Indische Buurt.

Het gebeurde woensdag tussen 18.00 en 19.00 uur bij het bruggetje. Details van de straatroof zijn niet gegeven.

Mensen die rond die tijd iets verdachts gezien hebben wordt gevraagd contact op te nemen.