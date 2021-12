Genomineerden kunstprijzen krijgen hulp bij inrichten expositie

nieuws

Foto: Siese Veenstra

De zeven genomineerden voor het Hendrik de Vriesstipendium krijgen hulp van curator Margriet van Weenen om hun expositie in Kunstpunt in de Oosterpoort in te richten.

Dit omdat kunstenaars daarin vaak nog weinig ervaring hebben. Het resultaat is vanaf volgende week woensdag te zien.

Het Hendrik de Vriesstipendium is een culturele aanmoedigingsprijs van de gemeente Groningen. De genomineerden in de categorie beeldende kunst zijn: Trudy Oosterhuis, Marnix Sixma, Davey Smand, Jessie Tam en Leonard Witte. In de categrie literatuur zijn dat: Ivo Smit en Maartje Terpstra.

De uitreiking van de prijzen zijn aanstaande zaterdag. Dat gebeurt vanwege de coronamaatregelen zonder publiek.