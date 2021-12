Gemeenteraad gaat vergaderen in de Stadskerk

nieuws

De gemeenteraad gaat vanaf 22 december in de Stadskerk aan de Friesestraatweg vergaderen. Daar is genoeg ruimte om een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht te nemen.

De raad blijft daar zo lang het nodig is. Het wachten is op de opening van het stadhuis op de Grote Markt, rond medio volgend jaar. Het stadhuis wordt momenteel verbouwd. In juni van dit jaar streek de raad voor besluitvormende vergaderingen neer in de kleine zaal van De Oosterpoort. Kleinere vergaderingen vonden plaats in het tijdelijke stadhuis aan de Radesingel of in een zaal van het Provinciehuis.

De Stadskerk biedt voldoende ruimte om de volledige raad van 45 personen, het college van B&W en de ondersteunende medewerkers te laten vergaderen volgens de coronamaatregelen. Publiek kan er nog altijd niet bij zijn. De vergaderingen beginnen om 16.30 uur en zijn live te volgen via de livestream op de website van de gemeenteraad.