Gemeente wil 700 woningen in Suikerzijde bouwen in 2023

De gemeente Groningen hoopt in 2023 te beginnen met het bouwen van 700 woningen in de nieuwe wijk de Suikerzijde. Vrijdag ondertekenden wethouder Roeland van der Schaaf, woningcorporaties Nijestee en Patrimonium en de projectontwikkelaar een samenwerkingsovereenkomst.

Van der Schaaf noemt dit een belangrijk moment. “We gaan in de eerste fase bouwen voor zowel sociale huur als koop als middenhuur, dus echt gemengd. We gaan ook gelijk kijken naar werk en voorzieningen. Het wordt dus niet alleen een wijk waar gewoond wordt. Daarnaast is het echt een wijk voor arm en rijk, daarmee doorbreken we ook een trend. Ik denk echt dat we goede dingen doen voor mensen die op een woning wachten.”

Toch is niet iedereen blij met de plannen voor de Suikerzijde, want de voorbereiding voor een deel van de bouw ligt op dit moment stil na bezwaar van negen natuurorganisaties. “De discussie gaat voornamelijk over natuurcompensatie, daar moet de provincie uiteindelijk een uitspraak over doen. Dat leidt al tot vertraging en kan ook tot meer vertraging leiden, maar we zetten alles op alles voor de mensen die straks in dit gebied gaan wonen. Er is een grote woningnood in Groningen en hier is ruimte dichtbij de binnenstad. Ik denk dat mensen in de rij staan om hier straks te kunnen wonen.”

In totaal verwacht de gemeente de komende jaren 5000 woningen te bouwen in de Suikerzijde.