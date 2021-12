Gemeente trekt 1 miljoen uit voor onderzoek naar verduurzaming eigen gebouwen

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het gemeentebestuur trekt de komende drie jaar voor een onderzoek naar de verduurzaming van haar eigen gebouwen ruim één miljoen euro uit. Dat is nodig om de stad uiteindelijk klimaatneutraal te maken.

Het geld is bedoeld om onderzoek te doen hoe gemeentelijke gebouwen CO2 neutraal kunnen worden gemaakt. Het betreft onder meer het stadhuis, scholen en sport- en cultuurgebouwen.

Wethouder Roeland van der Schaaf: “We maken een plan hoe we voor de komende tientallen jaren het maatschappelijk vastgoed in de gemeente duurzaam gaan maken. Dat is een gigantische opgave. We gaan kijken hoe dat het beste kan en hoe we dat gaan betalen. Het gaat om tientallen miljoenen euro’s, maar het is wel nodig.”

De gemeentelijke panden moeten aardgasvrij worden gemaakt. Ook moeten ze voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Groningen wil in het jaar 2035 CO2 neutraal zijn en dat betekent dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van fossiele brandstoffen zoals aardgas. Volgens Van der Schaaf worstelen alle gemeenten met hetzelfde probleem. Er zal dan ook geld van het Rijk moeten komen om de verduurzameling mogelijk te maken.