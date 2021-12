Gemeente praat volgend jaar met andere steden over aanpak flitsbezorgers en ‘dark stores’

nieuws

Foto: Flink.

De gemeente Groningen gaat volgend jaar praten met collega’s in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven over een gezamenlijke aanpak van overlast door zogenaamde ‘flitsbezorgers’ en de bijbehorende ‘dark stores’ van deze bedrijven.

Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam liet dat donderdagmiddag weten aan supermarkt-vakwebsite Distrifood.

In de vijf steden zorgen deze bezorgdiensten voor boodschappen steeds vaker voor overlast. Niet alleen de bezorgers zelf zorgen voor verkeersdrukte, ongelukken en geluidsoverlast. Ook de magazijnen van de bezorgdiensten worden vaak niet gewaardeerd door omwonenden. Bezorgvoertuigen en fietsen vullen de stoepen, zitten winkels in de weg en zorgen tot laat in de avond voor geluidsoverlast.

De distributiecentra worden ook wel ‘dark stores’ genoemd, omdat ze vaak in oude winkelpanden zitten die worden afgeplakt voor de buitenwereld. Van binnen lijken ze op een gewone supermarkt.

De gemeente Amsterdam wil nu met andere steden, waaronder Groningen, in overleg over een gezamenlijke aanpak en goede regelgeving voor de bezorgdiensten. In de hoofdstad werd deze week een filiaal van flitsbezorger Zapp gesloten en nog eens twee andere filialen in Amsterdam-West kunnen ook een verplichte sluiting verwachten, omdat de overlast voor omwonenden hier te erg werd.