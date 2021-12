Gemeente laat voetpad uit zonnepanelen bouwen aan Kolenkade

nieuws

Foto via gemeente Groningen

Begin volgend jaar moet aan de Kolenkade in het Europapark een negentig meter lang voetpad zijn aangelegd, wat geheel bestaat uit zonnepanelen. Dat maakte het gemeentebestuur woensdagochtend bekend.

Het voetpad, wat net iets minder dan vier ton gaat kosten, wordt grotendeels betaald uit een subsidie vanuit Europa. Het plan is om de stroom die het pad gaat opwekken, te gebruiken in het kantoor van de gemeente aan het Harm Buiterplein.

“Het zonnevoetpad is een uniek voorbeeld van dubbel functiegebruik door een voetpad te combineren met energie-opwek”, aldus het college. “Hiermee laten we zien dat het mogelijk is om op een

andere manier naar onze infrastructuur te kijken. Bovenal is het voetpad een mooie manier om de energietransitie zichtbaar te maken voor de mensen die over het voetpad lopen.”

Nabij het voetpad zal een informatiebord komen over het project en over het Europapark.