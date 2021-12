Gemeente Groningen krijgt 8,66 miljoen euro voor woningbouw

nieuws

Bron: Jeroen van Lieshout / Flickr / CC 2.0-by-nc-nd

De gemeente Groningen krijgt een kleine 9 miljoen euro van Den Haag om de bouw van nieuwe woningen mogelijk te maken. Het geld is afkomstig van de Woningbouwimpuls van het Rijk.

De Woningbouwimpuls is een fonds waarmee versneld woningen kunnen worden gebouwd. Ruim dertig gemeenten krijgen in totaal 253 miljoen euro en voor Groningen betekent dit een kleine vijfduizend euro voor elk van 1.850 nieuw te bouwen huizen. Die zijn vooral bestemd voor starters en mensen met een middeninkomen.

Het geld dat naar Groningen gaat is bestemd voor woningen in de nieuwe wijk Suikerzijde. Er is al eerder geld uit de Woningbouwimpuls beschikbaar gesteld. In febuari kreeg Groningen nog 18 miljoen euro voor het project Stadshavens. Er komt volgend jaar nog een vierde ronde. Het doel is de woningnood te helpen oplossen.