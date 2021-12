Geen tweede wereldtitel voor Lois Abbingh na verlies tegen Noorse handbaldames

sport

Lois Abbingh in actie. Foto: Nederlands Handbalverbond.

De Nederlandse handbaldames zijn er maandagavond niet in geslaagd om Noorwegen te verslaan groepsfase van het wereldkampioenschap in Spanje.

Daarmee is de ploeg uitgeschakeld en zal de Groningse Lois Abbingh geen tweede wereldtitel bijschrijven op haar erelijst.

Voor Nederland begon de wedstrijd uitstekend. Na een kwartier stond Oranje voor met 11-5. Maar de Noren maakten de achterstand nog voor de rust goed. De twee ploegen gingen met 17-17 naar de kleedkamer. De twee helft was echter duidelijk voor de Noorse dames. De twee teams gingen heen en weer qua, maar Nederland kon de wedstrijd niet meer gelijktrekken. De drie goals van Abbingh waren, samen met de 31 andere doelpunten van de Nederlandse ploeg, niet voldoende om de 37 goals van de Noorse dames te verbeteren.

De Nederlandse ploeg had genoeg aan een gelijkspel om door te gaan naar de kwartfinales. Maar Nederland haalt met het verlies tegen Noorwegen slechts een derde plaats in de poule en is dus uitgeschakeld. Noorwegen en Zweden gaan door naar de kwartfinales.