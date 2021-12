nieuws

Foto: Rick van der Velde

OOG TV heeft op dit moment (vrijdag) te maken met een technische storing. Daardoor is er geen TV signaal en ook zijn de programma’s niet via internet te zien.

Ook OOG radio is niet via internet te ontvangen. De individuele nieuws onderwerpen zijn wel te zien via de website.

Het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren.