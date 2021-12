Geen saaie Ikea kunst aan de muur voor Ferry Stollenga

Het is pas een half jaar geleden dat Ferry Stollenga besloot om een penseel op te pakken. Geïnspireerd door filmpjes op het Internet is hij met voorwerpen zoals pannensponsjes, satéprikkers en springtouwen gaan schilderen. Zijn voornaamste doel was om zijn kale muur te vullen.

“Ik had eerst zo’n saaie Ikea foto lijst voor aan de muur, daar was ik wel op uitgekeken”, vertelt Ferry Stollenga. Hij maakt tegenwoordig zijn eigen schilderijen, waarbij hij aparte voorwerpen gebruikt. Pannensponsjes, satéprikkers en springtouwen zijn handig om verschillende vormen te maken. Vooral filmpjes op Instagram en YouTube hebben hem hierbij geïnspireerd.

Stollenga is pas een half jaar bezig, maar heeft al veel schilderijen in opdracht gemaakt. De abstracte kunst pas in veel moderne woningen. “Mensen willen graag een schilderij die écht bij hun woning past.” Kunstenaar worden is dus best toegankelijk. Een boodschap die hij beginnende kunstenaars dan ook wil meegeven is dat je gewoon moet beginnen.