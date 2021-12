Geen koopcontract voor Elias Olsson bij FC Groningen

sport

Foto FC Groningen: Elias Olsson

Na iets minder dan een half jaar is Elias Olsson alweer vertrokken uit Groningen. De 18-jarige Zweed werd eind augustus door FC Groningen gehuurd van Kalmar FF, maar de club heeft nu besloten de optie tot koop voor de verdediger niet te lichten.

Volgens technisch directeur Mark-Jan Fledderus was de club niet ontevreden over de ontwikkeling van Olsson in Groningen, maar waren de koopvoorwaarden voor de Zweed te fors: “Elias is en blijft een interessante speler en wij blijven hem dan ook zeker nauwlettend volgen. Voor nu danken wij hem voor zijn inspanningen bij FC Groningen in de afgelopen maanden.”

Olsson speelde zijn wedstrijden voornamelijk in FC Groningen onder-21, waarvoor hij één keer scoorde. Hoofdtrainer Danny Buijs nam de Zweed zes keer op in de wedstrijdselectie en Olsson kwam twee keer in actie als invaller in het eerste elftal.