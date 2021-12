nieuws

Foto: Pixabay (CCY 0.0)

De inwoners van Haren kunnen vanaf 1 januari niet meer terecht bij de post aan de Van Maerlantlaan om hun plastic afval weg te brengen.

Het plastic kan samen met blik en lege drankpakken bij het restafval.

De gemeente zegt dat dit in de nieuwe afvalfabriek in Heerenveen achteraf zeer efficiënt gescheiden kan worden en daarom is apart inzamelen niet meer nodig.