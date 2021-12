Geen alcoholverbod voor ‘nieuwe daghoreca’ in Stad

nieuws

Foto Ids Heij. Glas wijn alcohol

Hoewel de gemeenteraad woensdagavond instemde met de visie die het gemeentebestuur heeft voor de detailhandel en de horeca in de binnenstad, willen de volksvertegenwoordigers dat er toch geen verbod komt op het schenken van alcohol voor de zogenaamde ‘nieuwe daghoreca’.

Ondanks veel tegenstemmen onder de oppositie kregen VVD, D66, PVV en Student & Stad bijval van een meerderheid van de gemeenteraad. Naast het feit dat de indienende fracties vinden dat een alcoholverbod scheve situaties kan veroorzaken tussen horecaondernemers, houdt de gemeenteraad ook aan dat de daghoreca niet per sé ter ondersteuning dient van winkels en dat het verschil tussen dag- en reguliere horeca steeds minder zichtbaar is.

De gemeente moet dan ook voorkomen dat een alcoholverbod, zoals het gemeentebestuur dat wil, moeilijk te handhaven wordt. Een duidelijke scheidslijn tussen dag- en nachthoreca moet daarom eerst duidelijk zijn, voordat er wordt ingestemd met ‘drooglegging’ (de term die VVD-raadslid Geeske de Vries gebruikte voor deze plannen). Een alcoholverbod voor deze nieuwe horecazaken komt er dan ook niet in de Groningse binnenstad.

De raad moet wel gaan onderzoek of het onderscheid tussen dag- en nachthoreca de plannen voor de nieuwe visie op de ontwikkelingen in de binnenstad en dorps- en wijkcentra in Groningen in de weg gaat zitten. Deze verandering van winkel- naar verblijfsgebieden kan nieuwe concepten in de horeca in de weg gaan zitten, zo stelt een meerderheid van de gemeenteraad.