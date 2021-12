Gedicht van dertienjarige Esmee staat metersgroot op Groninger Museum

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Met een druk op de knop gaf kinderburgemeester Samuel donderdagavond het startsein voor het poëzieproject ‘Poetry by Night’. Daarmee werd tegelijkertijd een gedicht op een wand van het Groninger Museum geprojecteerd.

Het gedicht, geschreven door de dertienjarige Esmee Slobben, werd door een jury uitgekozen als het gedicht voor de openingshandeling. Ook Koen Schuiling was één van de twee aanwezige burgemeesters. Stadsdichter Myron Hamming fungeerde als gastheer tijdens de startceremonie op de H.N. Werkmanbrug.

Tot 6 januari 2022 verlichten gedichten van jongeren markante gebouwen en locaties in de gemeente Groningen. De gedichten-projectieactie op Groninger gebouwen vindt voor het tweede achtereenvolgende jaar plaats, onder de nieuwe naam Poetry by Night. Doel is het tegengaan van ontlezing en het stimuleren van jongeren om met tekst en taal bezig te zijn.

Het thema is dit jaar ‘dromen’. Een jury zocht de mooiste gedichten uit voor projectie op onder meer het Groninger Forum en het Groninger museum. De gedichten zullen ook te zien zijn op posters in etalages en in bussen.

Foto: Rieks Oijnhausen