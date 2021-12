Gebouwbrand bij bedrijf aan Rigaweg blijkt brandende kliko

nieuws

Foto: Auke Mulder (112 Groningen)

Nadat in een bedrijfspand aan de Rigaweg donderdagavond een brandalarm afging, spoedde de brandweer zich naar bedrijventerrein Euvelgunne. Eenmaal ter plaatse bleek er een vuilnisbak in brand te staan in het pand.

De brandweer werd gealarmeerd over de brand, door een pakketbezorger die toevallig in de buurt was. Toegesnelde brandweerlieden forceerden een rolluik om het pand binnen te komen. Op een palletwagen stond een vuilnisbak, waar vlammen uitkwamen.

Nadat de wagen buiten was gezet, doofde een korte straal water de vlammen snel. De ruimte werd vervolgens enige tijd geventileerd, waarna de brandweer terugkeerde naar de kazerne.