FC Groningen wil alles er nog een keer uitpersen tegen AZ

Foto Andor Heij. Spelersbus AZ

FC Groningen wil de laatste wedstrijd voor de winterstop, dinsdag tegen AZ, met een resultaat afsluiten.

“We moeten nog één keer aan de bak en we gaan er alles aan doen om in deze laatste wedstrijd voor de winterstop punten te pakken. Nog één keer er alles uitpersen”, aldus trainer Danny Buijs van FC Groningen. Zijn ploeg verloor zaterdagavond in Almelo met 4-2 van laagvlieger Heracles.

FC Groningen staat twaalfde in de eredivisie en AZ staat zesde. “Normaal is dit een ploeg die in de top-4 van Nederland speelt”, aldus Buijs. “We zullen een hele goede dag moeten hebben om een resultaat te halen”.

FC Groningen moet het in ieder geval doen zonder aanvoerder Mo El Hankouri, Daleho Irandust en Radinio Balker. Daarnaast zijn er nog een paar twijfelgevallen.

De wedstrijd wordt op dinsdag om 21.00 uur in Alkmaar gespeeld.