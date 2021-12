sport

Foto: FC Groningen

De loting van de KNVB beker zaterdagavond heeft FC Groningen een thuisduel tegen NEC opgeleverd.

NEC staat elfde in de eredivisie, één plek hoger dan FC Groningen. De inzet is een plek in de kwartfinale.

De wedstrijd wordt op 18, 19 of 20 januari gespeeld.