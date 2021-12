FC Groningen loopt averij op tegen Heracles

sport

Foto: Sportphotoagency.com *Tomas Suslov* of FC Groningen

FC Groningen heeft zaterdagavond op bezoek bij Heracles Almelo. Waar er in het eerste bedrijf geen vuiltje aan de lucht leek voor de bezoekers, liepen de Tukkers weg met de zege.

FC Groningen liet weinig zien in Almelo, maar kwam wel vroeg op voorsprong. Op aangeven van Tomas Suslov schoot Jørgen Strand Larsen snoeihard binnen namens de bezoekers: 0-1. In eerste instantie kon FC Groningen de wedstrijd controleren, totdat Bilal Basacikoglu de thuisploeg langszij bracht met het hoofd. Twee minuten later werd het nog erger voor de ploeg van Danny Buijs. Nicklas Laursen bracht na slecht verdedigen van de FC de Tukkers op voorsprong: 2-1.

Na rust gingen de groen-witten op zoek naar de gelijkmaker, maar kwam de ploeg een aantal keer goed weg en zelf niet dichter bij een resultaat. De lat en Peter Leeuwenburgh voorkwamen een grotere achterstand voor de bezoekers. In de 78e minuut kreeg FC Groningen een vrije trap en ging Laros Duarte achter de bal staan. De middenvelder vond het hoofd van Romano Postema die tekende voor zijn langverwachte eerste Eredivisie treffer: 2-2. Tien minuten later stonden de Groningers weer op achterstand. Uit een hoekschop kopte Heraclied Kiomourtzoglu raak om voor de 3-2 te tekenen. Een minuut later maakte Kasanwirjo de avond nog erger door ongelukkig zijn eigen doelman te passeren en de eindstand op 4-2 te brengen.

Aanstaande dinsdag speelt FC Groningen haar laatste wedstrijd voor de winterstop. Om 21 uur wordt in Alkmaar afgetrapt tegen AZ.