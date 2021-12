FC Groningen klimt bij winst op PEC Zwolle naar de middenmoot

sport

FC Groningen kan vrijdagavond in het thuisduel tegen PEC Zwolle weer beschikken over Tomas Suslov. Michael de Leeuw en Damil Dankerlui ontbreken. Bij winst vestigt het team zich voor het eerst dit seizoen in de middenmoot.

Suslov zat tijdens de gewonnen wedstrijd van vorig week tegen Fortuna Sittard een schorsing uit. De Leeuw en Dankerlui waren ziek en zijn nog niet inzetbaar.

Het team zit aardig in de lift, nadat de laatste twee competitiewedstrijden werden gewonnen. Als het thuisduel tegen PEC Zwolle, de nummer laatst van de eredivisie, ook gewonnen wordt, staat het team op een stabiele positie in de middenmoot, met vijfmaal winst, vijf remises en vijf verloren duels. De wedstrijd begint vrijdagavond om 20.00 uur, vanwege de coronamaatregelen zonder publiek.