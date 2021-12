Extra lange aflevering Andere Tijden over tabaksfabriek Niemeyer

nieuws

Foto Andor Heij. Niemeyer en tunnel Paterswoldseweg

Groningers die Tweede Kerstdag verlegen zitten om een activiteit om de lockdown door te komen én geïnteresseerd zijn in geschiedenis van de stad, worden door het NTR-programma Andere Tijden op hun wenken bediend. Het geschiedenisprogramma komt met een special over de bekende tabaksfabriek Niemeyer.

in 1819 begon Meindert Niemeijer een handel in koloniale waren, waaronder tabak. Later werd ook begonnen met de productie van tabak. In 2022 sluit het bedrijf definitief de deuren. Daarmee verdwijnt na 200 jaar een iconisch bedrijf en de daarbij horende geur uit Groningen. Reden voor Andere Tijden om een extra lange aflevering vol historische beelden en terugblikken uit te zenden met allerlei mensen die verbonden zijn of waren met de fabriek.

De aflevering van Andere Tijden over Niemeyer wordt uitgezonden op Zondag 26 december 2021, 22.30 uur, op NPO 2