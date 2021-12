Extinction Rebellion Groningen valt op de vismarkt “dood” neer

nieuws

Extinction Rebellion Groningen demonstreert op de vismarkt voor “Trash Monday”. Ze maken zich onder andere sterk voor de negatieve gevolgen van Black Friday.

De groep is een beweging die zich voornamelijk sterk maakt voor de klimaat- en ecologische crisis. Extinction Rebellion doet dat door deze ochtend een ‘performatief optreden’ te geven op de Vismarkt. De organisatie beschouwt Black Friday als een marketing tactiek die de consumenten stimuleert om nog meer onnodige dingen te kopen dan zij al hebben.

“Consumptiegoederen worden voor een te lage prijs verkocht. Consumentisme oefent druk uit op onze planeet en draagt bij aan moderne slavernij. Veel goederen eindigen op straat, in de oceaan en op de verbrandingsstapel.”

In kleur en met paraplu liep de groep over de Vismarkt, waardoor ze beter 1,5 meter afstand konden houden. Tijdens het luchtalarm om 12.00 uur vielen ze ‘dood’ neer. De actie werd in stilte gevoerd, want hun boodschap staat op spandoeken, aldus Extinction Rebellion.