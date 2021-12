Explosie blaast gevel uit sloopwoning in Selwerd

nieuws

Foto: Patrick Wind. 112groningen.nl

Door een explosie zaterdagavond laat is een deel van de voorgevel van een woning aan de Vlierstraat in Selwerd volledig vernield.

Volgens de politie gebeurde dat rond 23.30 uur. Door de ontploffing werden ook enige andere huizen beschadigd. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De woningen staan leeg, omdat ze gesloopt worden.

De politie weet nog niet wat de oorzaak is van de explosie: “De politie doet onderzoek naar wat er precies is geëxplodeerd en hoe dat kon gebeuren. Op dit moment is het nog onbekend wat de exacte toedracht van het incident is”.