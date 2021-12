Eigenaar van villa in Haren krijgt geen gelijk van Raad van State

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Raad van State heeft woensdag de eigenaar van een villa aan de Rijksstraatweg in Haren in het ongelijk gesteld in een zaak die draait om aardbevingsschade.

De Raad staat achter het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), dat de man een bedrag van 50.000 euro heeft uitgekeerd. De Harenaar stelde dat de schade aan zijn woning minimaal 170 duizend euro bedraagt. Daar zou nog een bedrag van 140 duizend euro overheen moeten komen om de waardedaling van zijn villa te compenseren.

Volgens het IMG is de schade aan de villa hoogstwaarschijnlijk niet het gevolg van de gaswinning in het Groningenveld. Het gaat onder meer om scheuren in de muren. Het IMG zei in haar verweer dat er geen uitzonderingen worden gemaakt, en dat de schaderegeling voor iedereen hetzelfde is. Volgens het IMG gaat de man uit Haren er onterecht van uit dat je over het bedrag kunt onderhandelen, maar zo werkt het niet. De Raad van State stelde het IMG in het gelijk.