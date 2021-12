Eeuwfeest korfbalclub Nic. gaat weer niet door

sport

foto: Margo Oosterhof

De viering van het 100-jarig jubileum van de korfbalvereniging Nic. gaat opnieuw niet door.

Alle festiviteiten van de in 1920 opgerichte club zijn vanwege de coronamaatregelen afgeblazen. De club kan geen geschikte locatie voor een receptie vinden die coronaproof is en bovendien is er een avondlockdown vanaf 17.00 uur die de viering extra moeilijk maakt.

Nic. durft het niet aan om een nieuwe datum te prikken. Enigszins cynisch zegt de club de hoop te hebben het 105-jarig bestaan wel fatsoenlijk te kunnen vieren.