Eerste gedeelte Friesenbrücke na drie pogingen eindelijk weggetakeld en afgevoerd

Foto: Deutsche Bahn

Het vergde drie pogingen, maar woensdagochtend is het woensdagochtend eindelijk gelukt om het eerste deel van de kapotte Friesenbrücke bij Weener af te voeren. Dat meldt de NDR.

Het verwijderen van het eerste deel van de kapotte spoorbrug, die er sinds 2015 voor zorgt dat er geen directe treinen rijden tussen Groningen en Leer, kostte flink wat moeite. Eigenlijk zou het zeshonderd ton zware brug donderdag al verwijderd worden, maar één metalen bout wilde niet los. Dat zorgde voor vertraging in de werkzaamheden, want de nieuwe poging van een dag later slaagde ook niet. Maar drie keer is scheepsrecht en het brugdek is nu wel onderweg naar Papenburg voor demontage.

De brug werd in december 2015 aangevaren door een vrachtschip en raakte daarbij zwaar beschadigd.. Komend voorjaar wordt begonnen met de bouw van een nieuwe brug. De nieuwe brug kost 125 miljoen euro en moet in 2024 klaar zijn. Tot die tijd kunnen treinreizigers tussen Weener en Leer gebruik maken van bussen.