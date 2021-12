Eerste exemplaar Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2021 gaat naar Cisca Wijmenga

nieuws

Foto: Cisca Wijminga, Winner of Spinzo Prize - nwo.nl

Aanstaande donderdag neemt Cisca Wijmenga, rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen, het eerste exemplaar van de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren in ontvangst.

Wijmenga neemt de prijs in ontvangst, vanwege de rol die ze speelde bij het instellen van de Aletta Jacobsleerstoelen aan de RUG. Deze vijftien leerstoelen zijn exclusief voor vrouwen. Wijmenga ziet de prijs dan ook als erkenning voor dit initatief: “Hiermee hebben we een mooie stap voorwaarts gezet in onze ambitie om het percentage vrouwelijke hoogleraren te vergroten.”

Met de Monitor brengt het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren jaarlijks rapport uit over de rol van vrouwen binnen de Nederlandse Universiteiten.