Eerst bewolkt en veelal droog, daarna onzekerheid: ‘Kans op winterse Kerst jaren niet zo groot geweest’

Foto: Manfred Richter via Pixabay.org

Tot en met het einde van het weekend blijft het Groningse weer overwegend bewolkt, maar op een klein spatje motregen na wel zo goed als droog. Maandag zien we de zon wat vaker en daarna is er meer kans op koud weer en winterse buien. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis voor de komende dagen.

Vrijdag begint volgens Kamphuis bewolkt, met eerst kans op mistbanken: “Het blijft droog en het wordt 9 graden bij een zwakke wind uit het noorden tot noordwesten. Ook in de nacht blijft het bewolkt bij 8 graden. Zaterdag zijn er wolkenvelden en kan er soms een spatje motregen vallen. Zondag blijft het droog, maar is het overwegend bewolkt. Beide weekenddagen wordt het 9 graden.”

Volgens Kamphuis begint de maandag in de nacht met opklaringen, met kans op mist en temperaturen rond het vriespunt: “Er zijn dan perioden met zon, al is er eerst kans op mist. Het wordt 5 of 6 graden en in de nacht gaat het licht vriezen.”

‘Kans op een koude of een winterse kerst is in geen jaren zo groot geweest als nu’

Vanaf dinsdag wordt de verwachting volgens Kamphuis minder zeker, met een vrij grote kans op tamelijk fris of koud weer en in de nachten kans op wat lichte vorst.

“In de loop van de week neemt ook de kans op een winterse bui toe”, aldus Kamphuis. “Over de kerstdagen kunnen we zeggen dat er nog altijd kou vanuit het poolgebied onze kant op komt, maar waar deze precies langs trekt, is onzeker. De kans op een koude of een winterse kerst is in geen jaren zo groot geweest als nu, echter kan het ook nog altijd aan onze neus voorbij gaan.”

“De puzzel moet precies goed vallen”, besluit Kamphuis. “Maar de laatste jaren was zelfs de puzzel afwezig. Spannende tijden dus.”