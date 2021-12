Drukke Sinterklaas had gelukkig nog tijd voor CBS De Fontein in Ten Boer

nieuws

Sinterklaas bij CBS De Fontein in Ten Boer.

Zondag is het 5 december en is Sinterklaas jarig. De Goedheiligman is al enige tijd in Nederland om zijn verjaardag te vieren en gelukkig had hij nog een gaatje in zijn agenda om Ten Boer te bezoeken.

Dat gebeurde donderdagmorgen bij basisschool De Fontein. De Sint kwam met zijn Pieten in een brandweerauto met sirene aanrijden. Op de school waren daarvoor al allerlei voorbereidingen getroffen, zoals pepernoten bakken, surprises maken, gedichten schrijven en cadeaus inpakken.

De Sint bezocht, vanwege corona op afstand, de kinderen van de kleutergroepen en groep 3 en 4. De overige groepen kregen een flitsbezoekje. De Fontein hoopt dat Sinterklaas ook volgend jaar de school bezoekt.