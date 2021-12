Drukke dagen voor de winterstop voor FC Groningen

sport

Foto: FC Groningen

FC Groningen moet het zaterdagavond in Almelo tegen Heracles doen zonder Daleho Irandust en Radinio Balker, die herstellen van blessures. Balker is al geruime tijd afwezig.

Daarnaast is het voor trainer Danny Buijs afwachten hoe zijn selectie uit de bekerwedstrijd tegen Excelsior is gekomen. Die werd woensdag pas na verlenging met 4-2 gewonnen.

“We hebben onszelf geen goede dienst bewezen door de extra tijd”, aldus Buijs. “We kwamen in de nacht van woensdag op donderdag laat terug in Groningen. Hierdoor is het slaapritme van de spelers verstoord en goed slapen is het meest belangrijk voor een goed en snel herstel. We moeten nog kijken wat de schade is richting Heracles. Er zijn twee, drie jongens die met pijntjes te maken hebben, dus mogelijk moeten we wat wijzigingen in de opstelling aanbrengen”.

De wedstrijd begint om 20.00 uur. Dinsdag moet FC Groningen opnieuw aan de bak. In Alkmaar is dan AZ de tegenstander. Daarna begint de winterstop voor FC Groningen.