Drs Vijfje koploper af na forse nederlaag tegen FC Marlene

sport

Warming up van Drs. Vijfje

Drs Vijfje is vrijdagavond de koppositie in de eredivisie zaalvoetbal voor vrouwen kwijt geraakt na een forse nederlaag tegen FC Marlene.

In Heerhugowaard liep Drs Vijfje tegen een 5-0 nederlaag aan. Daardoor is FC Marlene de nieuwe koploper. De ploeg heeft net als Vijfje 18 punten uit 8 wedstrijden, maar heeft een beter doelsaldo.

Het duel tussen beide grootste concurrenten, OS Lusitanos en Drachtster Boys, ging niet door. De zaal in Amsterdam was te vies. Er lag hars op het speelveld waardoor de schoenen van de speelster op de vloer “plakten”. Het was te gevaarlijk om te spelen.