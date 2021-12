‘Droog, zacht en grijs weer voert boventoon tot na het weekend; koude-inval voor en tijdens Kerst mogelijk’

nieuws

Foto: Engin Akyurt via Pixabay

Tot en met zondag blijft het weer grijs, maar wel relatief zacht en droog in Groningen. Wel gaan de temperaturen langzaamaan naar beneden, stelt OOG-weerman Johan Kamphuis. Een echte koude-inval behoort vervolgens tot de mogelijkheden, maar is nu nog erg onzeker.

Net als de voorgaande dagen begint de vrijdag met veel bewolking, maar kan de zon volgens Kamphuis toch af en toe even doorbreken: “Neerslag valt er niet. Het wordt 10 graden bij een zwakke westelijke wind, rond windkracht 2. In de donderdagnacht zijn er enkele opklaringen en is het droog, minima rond 6 graden. Ook zaterdag is het grijs, zacht en droog bij 10 graden. In de nacht koelt het niet verder af dan 7 graden.”

Voor zaterdag ziet Kamphuis weinig verandering, maar op zondag wordt de kans op een paar opklaringen vanuit het noorden groter. “Dan is het met 7 of 8 graden ook wat minder zacht”, vervolgt Kamphuis. “In de nacht naar maandag daalt het kwik naar waarden rond het vriespunt.”

Puzzelstukjes moeten goed vallen voor koude-inval

Volgens Kamphuis wordt het na het weekend geleidelijk aan kouder: “Overdag wordt het maandag tot en met woensdag een graad of 4 terwijl in de nacht de kans op wat lichte vorst toeneemt. Verder kan de zon nu en dan doorbreken en blijft het droog. Dat deze koudere trend later in de week doorzet, is ondenkbaar, maar zeker ook nog geen gelopen koers. Daarvoor is het nodig dat een hogedrukgebied zich ten noorden van ons land vestigt.”

Maar een route vanaf de Britse Eilanden richting ons land is volgens Kamphuis ook een reële mogelijkheid: “Dan kunnen we een serieuze koude-inval vergeten en moeten we het doen met hooguit wat lichte stralingskou. Samenvattend moet de puzzel dus goed vallen. Dat is meer dan we de laatste jaren hadden, want toen was er überhaupt geen puzzel die kon vallen.”