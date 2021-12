Driehonderd werknemers uit Groningse metaalsector staken voor betere cao

nieuws

Foto: FNV Metaal & Techniek

De FNV-staakstraten in Kolham, Zuidbroek en op het Suikerterrein in de Stad kregen deze dinsdag bijna driehonderd werknemers uit de Groningse metaalsector op bezoek. De werknemers legden 24 uur lang het werk neer, omdat ze een betere cao willen voor de sector.

Bij de staakstraten konden deelnemers aan de staking laten zien dat ze meededen aan de actie. Technici, installateurs en monteurs van onder andere Eekels Technology, Ziegler Brandweertechniek, Hessels Zeefbanden, Spie en Equans legden het werk neer.

Meer stakers en volle ‘vacaturemuren’

“We hebben de opgaande lijn te pakken. Dit keer werd er bij meer bedrijven gestaakt dan de eerste keer en er waren ook meer stakers”, aldus Masja Zwart van FNV Metaal. “We vroegen de stakers om de vacatures die bij hen openstaan mee te nemen en op te plakken. De vacaturemuur die we op het Oude Suikerunie terrein hadden staan wordt steeds voller. Die vacatures zijn het gezicht van de 40.000 mensen die gezocht worden in de Metaal & Techniek. Het zijn collega’s, ook in Groningen, die niet gaan komen als de arbeidsvoorwaarden niet drastisch verbeteren.”

Stakingen voor betere cao gaan door

De stakers willen onder meer vijf procent loonsverhoging, een eerlijke beloning voor vrouwen, jongeren en uitzendkrachten en de mogelijkheid dat ouderen drie jaar voor hun pensioen kunnen stoppen. FNV Metaal wees in oktober het cao eindbod van de werkgevers Metaal & Techniek af.

Het daarop volgende ultimatum aan de werkgevers werd op 28 oktober door de werkgevers verworpen. Daarom werd op 15 november van dit jaar ook al een 24 uurs-staking gehouden. Ook na vandaag gaan de acties van vakbond FNV door. Zwart: “We blijven gewoon doorstaken tot we die goede en eigentijdse cao rond hebben. Ook in Groningen!”