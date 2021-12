nieuws

Foto: pexels.com - Creative Commons Zero (CC0) license

In Haren zijn woensdag drie inbraken gepleegd. De politie is op zoek naar getuigen.

Het gaat om woningen in de Hertenlaan, Vossenlaan en Heide en Watersteeg. Dat gebeurde door het forceren van ramen of deuren en het ingooien van de ruiten van de huizen.

De inbraken hebben volgens de politie plaatsgevonden tijdens de schemering in de namiddag. Er is niet bekend gemaakt of en wat er gestolen is.