Door vocht en tocht geplaagde woningen in Vinkhuizen tegen de vlakte

Foto: Google Maps - Streetview

De Huismeesters heeft besloten om 56 woningen aan de Boraxstraat en Pyrietstraat te slopen. Dat doet de woningbouwvereniging omdat een aantal bewoners last had van schimmel, vocht en tocht in de woningen. De Huismeesters heeft onderzoek gedaan. Verbeteringen aan de huizen waren te duur en daarom kiest De Huismeesters ervoor om nieuwe woningen te bouwen.

Volgens de woningbouwvereniging kunnen alle bewoners na de sloop van hun woning weer wonen in de wijk. De Huismeesters bouwt eengezinswoningen en appartementen op de plek van de woningen die gesloopt worden.

“De keus voor sloop is niet zomaar gemaakt”, vertelt Sije Holwerda, directeur-bestuurder van De Huismeesters. “Woningverbetering kost teveel en levert nog te weinig comfort op. We bouwen moderne en comfortabele woningen die energiezuinig zijn en klaar zijn voor de toekomst.”