‘Donker weer houdt aan in Groningen; na het weekend kouder’

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen blijft bewolking de boventoon voeren in het Groningse weerbeeld. Vanaf vrijdag is de regen volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wel voorbij en na het weekend zou het wel eens beduidend kouder kunnen worden.

Kamphuis voorspelt voor woensdag in ieder geval nog een ochtend met veel bewolking met kans op een spatje lichte regen. “In de middag is er vanuit het noorden kans op een enkele opklaring”, aldus Kamphuis. “Het wordt 10 graden bij een zwakke wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 2. Donderdag is er opnieuw veel bewolking en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het is rustig weer en het wordt 9 graden. In de avond en nacht opklaringen en kans op mist bij minima rond 6 graden.”

Het donkere weer houdt ook vrijdag en tijdens het weekend aan, vervolgt Kamphuis: “Wel blijft het droog. Vrijdag wordt het 10 en tijdens het weekend 8 graden. Na het weekend wordt het onder aanvoering van een noordelijke tot noordoostelijke stroming geleidelijk aan (beduidend) kouder.”