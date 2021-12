“Donderdag waterkoud bij 4 graden, volgende week oplopende temperaturen”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De spanning op de weerkaarten voor de lange termijn is nog altijd groot. OOG-weerman Johan Kamphuis verwacht dat de strijd tussen koude en zachtere lucht beslecht gaat worden in het voordeel van de zachte lucht.

“Donderdag is het wisselend bewolkt met in de ochtend kans op een bui, mogelijk met hagel”, vertelt Kamphuis. “Het is waterkoud bij 4 graden en er waait een matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 3. Vrijdag begint de dag droog, maar in de loop van de dag volgt er regen. Bij een stevige zuidwestenwind, windkracht 5, wordt het 4 graden.”

“Op zaterdag is het bewolkt en wordt het zachter bij 6 graden. Verder valt er zo nu en dan wat lichte regen. Zondag is het rustig en is het overwegend bewolkt met kans op een buitje. Het wordt 5 graden. Na het weekend begint het op maandag met droog weer, maar neemt daarna de wisselvalligheid toe. De strijd tussen koude lucht uit het oosten en zachte oceaanlucht duurt voort, maar de kansen voor oceaanwinst, en dus geleidelijk aan oplopende temperaturen, nemen toe.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.