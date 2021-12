Donderdag tot middaguur kans op gladheid in Groningen

nieuws

Foto Wouter Holsappel, IJzel

In de noordelijke provincies kan het woensdagnacht en donderdagochtend lokaal glad zijn. Daarvoor waarschuwt de afdeling verkeersinformatie van Rijkswaterstaat. In Groningen kan de gladheid tot het middaguur aanhouden.

Gladheid op natte weggedeelten kan lokaal voorkomen, doordat regen en natte sneeuw opvriezen. Weggebruikers worden gevraagd extra alert te zijn.

Rond het middaguur komt het kwik in Groningen uit boven het vriespunt en aan het einde van de dag is het in Groningen 5 graden, bij een matige wind uit het zuidwesten. In de dagen daarna lopen de temperaturen verder op, waardoor de kans op gladheid zal afnemen.

